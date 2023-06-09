Новое интимное видео с Артёмом Дзюбой оказалось слито в Сеть

В телеграм-каналах курсируют как минимум два новых видео с Дзюбой: на первом он снимает только лицо и произносит жаркое послание неизвестной девушке-адресату, а на втором происходит, собственно, всё то же самое, что и на кадрах трёхлетней давности.

Напомним, что впервые интимное видео с участием Артёма Дзюбы слили в Сеть в ноябре 2020 года. Позднее он был на время отстранён от выступления за национальную команду. Из-за секс-скандала футболист стал героем мемов, и редкое интервью с тех пор обходится без вопроса о том, как Дзюба и его семья пережили произошедшее. Сам нападающий признавался, что эта история стала для него "огромным уроком", но сделала его сильнее и добавила ему популярности.