Сексолог диагностировала недостаток интима у критиков видео Дзюбы

Сексолог Александра Миллер в беседе с Лайфом объяснила, почему футболист московского "Локомотива" Артём Дзюба нуждается в записи интимных роликов. Эксперт посоветовала его критикам вернуть секс в свою жизнь.

Миллер объяснила, что секстинг — весьма распространённая форма общения между любовниками. Таким способом люди подпитывают свою страсть, если находятся далеко от партнёра или просто испытывают сильное сексуальное влечение.

"Виноват ли Дзюба, что такие ролики появляются в Сети? Определённо нет, здесь больше вопросов к тем, кому он их высылает. <...> Кого эти люди пытались шокировать или удивить? Все взрослые люди и уже всё видели и пробовали в своей жизни", — отметила собеседница Лайфа.

Раскрывать сексуальные подробности жизни популярных людей и пытаться заработать на этом деньги или другие блага — довольно низко, подчеркнула сексолог. Она сравнила подобные поступки с поведением в детском саду, когда ребята показывают друг другу гениталии и весело хохочут. В каждом есть нарциссическая часть личности, которая нуждается в одобрении, похвале и принятии. Кто-то таким образом получает любовь и чувствует себя от этого в безопасности, это базовое чувство любого здорового человека, пояснила Миллер.

"На мой взгляд, освещён лишь тот факт, что в жизни Артёма Дзюбы есть секс. Ну... отличные новости. А тем, кто перемывает ему кости, видимо, его очень не хватает. Для позитивного взгляда на жизнь и отсутствия критики рекомендую исправить положение и заняться сексом", — заключила наша собеседница.