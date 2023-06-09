Губерниева не возбудили новые интимные видео Дзюбы

Спортивный комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев признался, что его не возбудили новые слитые в Сеть интимные ролики нападающего московского "Локомотива" Артёма Дзюбы. Он допустил, что такой формат видео может быть интересен женской аудитории.

"Возможно, по запросу женской или, прости господи, мужской публики мы видим снова такой формат видео. Я как человек, который видео первое видел, могу сказать, что оно меня совершенно не возбудило. Но, может, девушки хотят посмотреть на красивое тело Артёма. У человека большой размер, поэтому чему тут удивляться", — сказал комментатор в беседе со Sport24.

Губерниев отметил, что знает много женщин, которые с удовольствием смотрели прошлое видео Дзюбы, так что "зрители у него есть". Сам футболист, добавил комментатор, идёт своим путём и ему можно пожелать только самого лучшего.