Слуцкий спародировал скандальное интимное видео с Дзюбой и нарвался на хейт

Бывший тренер сборной России, ЦСКА и "Рубина" Леонид Слуцкий спародировал скандальное интимное видео с известным российским нападающим Артёмом Дзюбой. Едкую сценку от экс-наставника показали в рамках передачи "Большое шоу" комика Азамата Мусагалиева.

На кадрах 52-летний Слуцкий закатывал глаза, высовывал язык и старался забавно комментировать происходившее. При этом он не занимался самоудовлетворением, а накачивал мяч насосом (сначала в ролике этого видно не было). Задачей Слуцкого было рассмешить остальных участников выпуска.

"Как вам видео? Я же не могу оценивать. Сейчас польётся в комментариях, что Слуцкий уже опустился до такого уровня пародий, был уважаемым тренером и так далее. Я уже готов к этому, давайте", — сказал Слуцкий, комментируя свою пародию на Дзюбу.

Как и ожидалось, большинство зрителей не оценили шутку экс-наставника и оставили под выпуском множество негативных комментариев. Многие сошлись во мнении, что из-за этого ролика теперь у Слуцкого явно больше нет шансов возобновить карьеру тренера.