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10 июня, 10:32

Кокорин похвастался, что Дзюба присылал ему интимные видео

Кокорин пошутил, что нападающий "Локомотива" Дзюба присылал ему интимные видео

<p>Александр Кокорин и Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Александр Кокорин и Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин оценил новое интимное видео своего бывшего партнёра по "Зениту" Артёма Дзюбы, признавшись, что для него такие кадры не в новинку.

Одна из подписчиц Кокорина в Instagram* высмеяла раскрепощённого Дзюбу за "жалкую актёрскую игру". По её словам, футболист предпринял нелепую попытку напомнить о себе и отвести подозрения о своей ориентации, якобы обращаясь к женщине.

Губерниева не возбудили новые интимные видео Дзюбы

Губерниева не возбудили новые интимные видео Дзюбы

"Не говори, видно же, что игра. На самом деле он мне всё это присылал. Отстаньте уже от него", — ответил Кокорин.

Напомним, накануне в Сети появилось видео с участием Артёма Дзюбы, на котором он обращался к некой женщине, показывая ей своё достоинство и другие интересные части тела. Спустя несколько часов футболист вышел на связь и рассказал, что ролик был снят давно. По словам спортсмена, запись слили в Сеть шантажисты, которые вымогали у него деньги. Кстати, это уже второй подобный инцидент. В 2020 году соцсети также заполонил ролик с обнажённым Дзюбой. Тогда его даже отстранили от игры в сборной России.

Сексолог диагностировала недостаток интима у критиков видео Дзюбы

Сексолог диагностировала недостаток интима у критиков видео Дзюбы

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Николь Вербер
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