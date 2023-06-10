Кокорин похвастался, что Дзюба присылал ему интимные видео

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин оценил новое интимное видео своего бывшего партнёра по "Зениту" Артёма Дзюбы, признавшись, что для него такие кадры не в новинку.

Одна из подписчиц Кокорина в Instagram* высмеяла раскрепощённого Дзюбу за "жалкую актёрскую игру". По её словам, футболист предпринял нелепую попытку напомнить о себе и отвести подозрения о своей ориентации, якобы обращаясь к женщине.

"Не говори, видно же, что игра. На самом деле он мне всё это присылал. Отстаньте уже от него", — ответил Кокорин.

Напомним, накануне в Сети появилось видео с участием Артёма Дзюбы, на котором он обращался к некой женщине, показывая ей своё достоинство и другие интересные части тела. Спустя несколько часов футболист вышел на связь и рассказал, что ролик был снят давно. По словам спортсмена, запись слили в Сеть шантажисты, которые вымогали у него деньги. Кстати, это уже второй подобный инцидент. В 2020 году соцсети также заполонил ролик с обнажённым Дзюбой. Тогда его даже отстранили от игры в сборной России.