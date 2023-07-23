Итальянский клуб захотел купить Захаряна у "Динамо"
ТАСС: Итальянский ФК "Лацио" сделал предложение "Динамо" о покупке Захаряна
Итальянский футбольный клуб "Лацио" сделал предложение руководству московского "Динамо" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
"Динамо" получил предложение от "Лацио" по трансферу Арсена Захаряна", — говорится в сообщении.
По данным "Спорт-Экспресса", на 20-летнего Захаряна также претендует испанская "Севилья". А авторитетный инсайдер Фабрицио Романо 12 июля сообщал об интересе к игроку со стороны "Аякса" и "Фейеноорда".
Напомним, в июне прошлого года Захарян был признан лучшим молодым футболистом РФ по итогам сезона 2021/2022. А в августе лондонский "Челси" стал рассматривать возможность приобретения спортсмена. В случае перехода ему бы платили более миллиона евро в год. Однако в результате осенью было принято решение оставить Захаряна в "Динамо" ввиду технических причин. А в дальнейшем спортсмен стал самым подорожавшим футболистом РПЛ. В феврале турецкий клуб "Галатасарай" захотел купить Захаряна, но в "Динамо" заявили, что переходить он не собирается.
ТАСС / Артём Геодакян