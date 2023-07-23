Итальянский клуб захотел купить Захаряна у "Динамо"

Итальянский футбольный клуб "Лацио" сделал предложение руководству московского "Динамо" по переходу российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Динамо" получил предложение от "Лацио" по трансферу Арсена Захаряна", — говорится в сообщении.