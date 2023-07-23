"Не хотим иметь дело с русскими": Футбольный клуб из Италии отказался продавать игрока "Спартаку"
"Сассуоло" отказался продавать игрока "Спартаку" из-за принадлежности клуба к РФ
Генеральный директор итальянского "Сассуоло" Джованни Карневали объяснил отказ продавать бразильского защитника команды Рожерио "Спартаку" тем, что красно-белые являются российским клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Переговоры вёл его [Рожерио] агент, было очень серьёзное предложение в размере восьми миллионов евро, но мы решили не действовать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими", — сказал Карневали.
По его словам, клуб не пугает перспектива бесплатно расстаться с футболистом по истечении его контракта. Представители "Сассуоло" не хотели вести переговоры с клубами из России, чтобы их совесть была чиста.
Ранее Лайф писал, что футболисты московского "Спартака" уверенно обыграли азербайджанский "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча, которая прошла в Москве на стадионе "Открытие банк арена", завершилась со счётом 2:0. После завершения матча болельщики хором спели советскую песню "Катюша" под аккомпанемент.
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