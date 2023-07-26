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26 июля, 19:01

Малком стал игроком саудовского "Аль-Хиляля"

Бразильский форвард с российским гражданством Малком стал игроком ФК "Аль-Хиляль". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в соцсетях.

Как следует из презентационного видео, у 26-летнего нападающего будет 77-й игровой номер. Петербургский ФК "Зенит" договорился о его переходе за 60 миллионов евро, эта сумма является рекордной для российского футбола.

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А ранее стала известна зарплата Малкома в "Аль-Хиляле". Предварительно, контракт футболиста с саудовским клубом будет рассчитан до лета 2026 года.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Лариса Сафронова
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