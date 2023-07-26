Малком стал игроком саудовского "Аль-Хиляля"

Бразильский форвард с российским гражданством Малком стал игроком ФК "Аль-Хиляль". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии в соцсетях.

Как следует из презентационного видео, у 26-летнего нападающего будет 77-й игровой номер. Петербургский ФК "Зенит" договорился о его переходе за 60 миллионов евро, эта сумма является рекордной для российского футбола.