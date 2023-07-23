Названа рекордная для России сумма, за которую "Зенит" продаст Малкома

Петербургский "Зенит" продаст бразильского футболиста Малкома саудовскому "Аль-Хилялю" за 60 млн евро, эта сумма является рекордной для российского футбола. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на председателя правления ФК Александра Медведева.

"Завершены переговоры с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" по условиям перехода игрока "Зенита" Малкома в этот клуб. Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона 2023/2024", — сообщил Медведев.

Данная сумма является фиксированной, никакие другие бонусы не предусмотрены. По словам Медведева, стоимость игрока адекватна, так как Малком в предыдущем сезоне был признан лучшим футболистом РПЛ и бомбардиром: он забил 23 гола.

По данным Transfermarkt, трансфер Малкома будет самым дорогим в истории российского футбола. В 2016 году "Зенит" продал бразильца Халка в китайский "Шанхай СИПГ" за 56 млн евро.