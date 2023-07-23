Агент Вендела опроверг проблемы между игроком и "Зенитом": Прилетит в Петербург

Полузащитник "Зенита" Вендел планирует прилететь в Санкт-Петербург для переговоров с футбольным клубом. Об этом сообщил агент спортсмена в беседе со "Спорт-Экспрессом".

"Он ещё не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

По его словам, Венделу пришлось задержаться в Рио-де-Жанейро из-за неких личных проблем. При этом разногласий между ним и "Зенитом" нет.