Агент Вендела опроверг проблемы между игроком и "Зенитом": Прилетит в Петербург
Полузащитник "Зенита" Вендел планирует прилететь в Санкт-Петербург для переговоров с футбольным клубом. Об этом сообщил агент спортсмена в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Он ещё не приехал, но я уже нахожусь здесь для встречи с представителями клуба. Планирует ли он прилететь в Санкт-Петербург? Да. Когда это будет? Не сейчас", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".
По его словам, Венделу пришлось задержаться в Рио-де-Жанейро из-за неких личных проблем. При этом разногласий между ним и "Зенитом" нет.
Напомним, Вендел в последний момент отказался лететь в РФ и отправил на переговоры в Петербург своего агента. Это разозлило "Зенит". В Петербурге игрок и его агент вместе с руководством футбольного клуба должны были решить вопрос о будущем полузащитника. Футболист не участвовал в предсезонной подготовке и всё время находился в Бразилии. При этом главный тренер клуба из Северной столицы Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду.
Getty Images / Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket