"Монако" предложил "Зениту" за защитника Ренана 25 млн евро
Французский клуб "Монако" предложил за защитника "Зенита" Роберта Ренана 25 млн евро. Об этом сообщил бразильский журналист Жорже Никола.
По его данным, монегаски сделали официальный запрос о трансфере 19-летнего бразильца. Пока ответа от российской стороны в "Монако" не получили.
Ренан выступает за "Зенит" с января текущего года, он был частью сделки по обмену Юри Алберто в "Коринтианс". За клуб из Санкт-Петербурга футболист успел провести 11 матчей.
Ранее Лайф рассказывал, что Кристиан Рамирес после семи сезонов в "Краснодаре" перешёл в "Ференцварош". О переходе игрока официально сообщила пресс-служба венгерского клуба.
t.me / Футбольный клуб "Зенит"