Игроком "Краснодара" Сперцяном заинтересовались в Нидерландах

Амстердамский "Аякс" ведёт переговоры с "Краснодаром" о трансфере игрока сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил в "Твиттере" спортивный журналист Фабрицио Романо.

Команда из Нидерландов предлагает российскому клубу 8,5 миллиона евро за 23-летнего игрока. Кроме того, бонусы включают в себя дополнительные два миллиона евро, а ещё российский клуб получит 10% от суммы трансфера Сперцяна в будущем. Стороны находятся в процессе обсуждения.

"Нужно ждать решения "Краснодара", который пока что не даёт зелёный свет. Переговоры продолжаются", — написал Романо.

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Родился в России, но с февраля 2021 выступает за сборную Армении. В минувшем сезоне забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 41 игре за клуб. Его контракт с "Краснодаром" действует до 2026 года.