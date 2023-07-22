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22 июля, 20:15

Игроком "Краснодара" Сперцяном заинтересовались в Нидерландах

Журналист Романо: "Аякс" хочет купить у "Краснодара" Сперцяна за 8,5 млн евро

Амстердамский "Аякс" ведёт переговоры с "Краснодаром" о трансфере игрока сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил в "Твиттере" спортивный журналист Фабрицио Романо.

Команда из Нидерландов предлагает российскому клубу 8,5 миллиона евро за 23-летнего игрока. Кроме того, бонусы включают в себя дополнительные два миллиона евро, а ещё российский клуб получит 10% от суммы трансфера Сперцяна в будущем. Стороны находятся в процессе обсуждения.

"Нужно ждать решения "Краснодара", который пока что не даёт зелёный свет. Переговоры продолжаются", написал Романо.

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Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Родился в России, но с февраля 2021 выступает за сборную Армении. В минувшем сезоне забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 41 игре за клуб. Его контракт с "Краснодаром" действует до 2026 года.

Накануне, 21 июля, "Краснодар" стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги, обыграв столичное "Динамо" со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

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t.me / ФК "Краснодар"

Юрий Лысенко
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