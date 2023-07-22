Игроком "Краснодара" Сперцяном заинтересовались в Нидерландах
Журналист Романо: "Аякс" хочет купить у "Краснодара" Сперцяна за 8,5 млн евро
Амстердамский "Аякс" ведёт переговоры с "Краснодаром" о трансфере игрока сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил в "Твиттере" спортивный журналист Фабрицио Романо.
Команда из Нидерландов предлагает российскому клубу 8,5 миллиона евро за 23-летнего игрока. Кроме того, бонусы включают в себя дополнительные два миллиона евро, а ещё российский клуб получит 10% от суммы трансфера Сперцяна в будущем. Стороны находятся в процессе обсуждения.
"Нужно ждать решения "Краснодара", который пока что не даёт зелёный свет. Переговоры продолжаются", — написал Романо.
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Родился в России, но с февраля 2021 выступает за сборную Армении. В минувшем сезоне забил 14 голов и отдал 14 результативных передач в 41 игре за клуб. Его контракт с "Краснодаром" действует до 2026 года.
Накануне, 21 июля, "Краснодар" стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги, обыграв столичное "Динамо" со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.
t.me / ФК "Краснодар"