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1 июля, 13:59

Полузащитник "Зенита" Вендел будет искать новую команду

Семак: "Зенит" разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду

<p>Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"</p>

Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"

"Зенит" разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак. Его слова приводит портал "Чемпионат".

"У Вендела контракт с "Зенитом". Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок "Зенита". Хотя руководство разрешило ему искать другую команду", — сказал он.

Семак отметил, что клуб никого не удерживает насильно. Если Вендел найдёт другую команду, то сможет уйти.

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Напомним, в октябре 2020 года бразилец Вендел перешёл в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга", за который выступал с января 2018 года. За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов. При этом он отдал 13 результативных передач. Соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2027 года.

Светлана Оперук
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