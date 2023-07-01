Полузащитник "Зенита" Вендел будет искать новую команду

"Зенит" разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак. Его слова приводит портал "Чемпионат".

"У Вендела контракт с "Зенитом". Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок "Зенита". Хотя руководство разрешило ему искать другую команду", — сказал он.

Семак отметил, что клуб никого не удерживает насильно. Если Вендел найдёт другую команду, то сможет уйти.