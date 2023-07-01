Полузащитник "Зенита" Вендел будет искать новую команду
Семак: "Зенит" разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду
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"Зенит" разрешил полузащитнику Венделу искать новую команду. Об этом сообщил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак. Его слова приводит портал "Чемпионат".
"У Вендела контракт с "Зенитом". Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок "Зенита". Хотя руководство разрешило ему искать другую команду", — сказал он.
Семак отметил, что клуб никого не удерживает насильно. Если Вендел найдёт другую команду, то сможет уйти.
Напомним, в октябре 2020 года бразилец Вендел перешёл в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга", за который выступал с января 2018 года. За российскую команду полузащитник в 88 матчах забил 15 голов. При этом он отдал 13 результативных передач. Соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2027 года.