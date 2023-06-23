Бразильский футболист Ду Кейрос стал игроком "Зенита" и провёл первую тренировку

Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к петербургскому "Зениту". За сине-бело-голубых 23-летний игрок будет выступать под номером 37.

"Сине-бело-голубые приветствуют Ду Кейроса в Петербурге и желают проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звёздами на груди!" — сообщает пресс-служба "Зенита".



Ранее Ду Кейрос выступал за бразильский "Коринтианс", за который дебютировал летом 2021 года. В составе клуба он провёл 99 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи. В "Зените" иностранец уже прошёл медобследование и даже поучаствовал в первой тренировке. Его соглашение с петербуржцами рассчитано на пять сезонов.