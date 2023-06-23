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23 июня, 18:36

Бразильский футболист Ду Кейрос стал игроком "Зенита" и провёл первую тренировку

<p>Сергей Семак и Ду Кейрос. Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2023-06-23-du-keyros-prisoedinilsya-k-zenitu.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Зенит"</p>

Сергей Семак и Ду Кейрос. Обложка © Сайт ФК "Зенит"

Бразильский полузащитник Ду Кейрос присоединился к петербургскому "Зениту". За сине-бело-голубых 23-летний игрок будет выступать под номером 37.

"Сине-бело-голубые приветствуют Ду Кейроса в Петербурге и желают проявить свои лучшие качества в футболке со стрелкой и двумя звёздами на груди!" — сообщает пресс-служба "Зенита".


Ранее Ду Кейрос выступал за бразильский "Коринтианс", за который дебютировал летом 2021 года. В составе клуба он провёл 99 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи. В "Зените" иностранец уже прошёл медобследование и даже поучаствовал в первой тренировке. Его соглашение с петербуржцами рассчитано на пять сезонов.

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Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной России Юрий Жирков может получить тренерскую должность в ФК "Зенит". Последним клубом 39-летнего футболиста стали "Химки". За "Зенит" Жирков выступал с 2016 по 2021 год.

Наталья Исакова
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