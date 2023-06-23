Раскрыта зарплата Малкома в "Зените"
"Спорт день за днём": Зарплата Малкома в "Зените" составляет около 3,5 млн евро
Зарплата бразильского нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкома составляет около трёх с половиной миллионов евро в год. Об этом сообщает издание "Спорт день за днём".
До этого в некоторых источниках писали о том, что спортсмен якобы получает шесть с половиной миллионов евро в год. В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив в 27 матчах 23 гола.
Ранее Лайф писал о том, что нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком сезона Российской премьер-лиги. В число финалистов также вошли Иван Обляков, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев (все — ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — "Спартак"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Артём Дзюба ("Локомотив"), Владимир Писарский ("Оренбург" / "Крылья Советов"), Лукас Вера ("Оренбург").
ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов