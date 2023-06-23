Раскрыта зарплата Малкома в "Зените"

Зарплата бразильского нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" Малкома составляет около трёх с половиной миллионов евро в год. Об этом сообщает издание "Спорт день за днём".

До этого в некоторых источниках писали о том, что спортсмен якобы получает шесть с половиной миллионов евро в год. В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив в 27 матчах 23 гола.