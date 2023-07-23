Стало известно, что Вендел сильно разозлил "Зенит"
Журналист Касагранде: Вендел отказался лететь в РФ и сильно разозлил "Зенит"
Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Вендел в последний момент отказался лететь в Россию и отправил на переговоры в Санкт-Петербург своего агента. Об этом в соцсетях сообщил журналист Вене Касагранде.
По его информации, решение бразильского футболиста разозлило не только петербургский клуб, но и руководство бразильской команды "Фламенго", которое заинтересовано в подписании контракта с игроком.
В Петербурге Вендел и его агент вместе с руководством "Зенита" должны были решить вопрос о будущем полузащитника. Футболист не участвовал в предсезонной подготовке и всё время находился в Бразилии. Причиной задержки игрока на родине стали личные обстоятельства. При этом главный тренер клуба из Северной столицы Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду.
Напомним, в октябре 2020 года бразилец Вендел перешёл в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга". За сине-бело-голубых полузащитник в 88 матчах забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2027 года.
T.me / fczenit