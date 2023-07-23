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23 июля, 11:32

"Зенит" подписал контракт с игроком, из-за которого клуб сравнили с цыганами

Защитник "Црвены Звезды" Эракович подписал контракт с "Зенитом" по схеме "4+1"

<p>Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и защитник Страхиня Эракович. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fczenit/13160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fczenit</a></p>

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и защитник Страхиня Эракович. Обложка © T.me / fczenit

Защитник сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Страхиня Эракович перешёл в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба команды из Северной столицы в телеграм-канале.

Соглашение с 22-летним сербским игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эракович получал предложение о переходе в московский "Спартак", но "Зенит" воспользовался приоритетным правом выкупа футболиста. В составе "Црвены Звезды" защитник провёл 107 матчей в различных турнирах, на его счету три голевые передачи.

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Ранее супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова сравнила "Зенит" с цыганами из-за ситуации с Эраковичем. По её словам, болельщики красно-белых считают "Црвену Звезду" братским клубом, но старший брат у них — "Зенит".

Иван Косицын
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