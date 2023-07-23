"Зенит" подписал контракт с игроком, из-за которого клуб сравнили с цыганами

Соглашение с 22-летним сербским игроком рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее в СМИ появлялась информация, что Эракович получал предложение о переходе в московский "Спартак", но "Зенит" воспользовался приоритетным правом выкупа футболиста. В составе "Црвены Звезды" защитник провёл 107 матчей в различных турнирах, на его счету три голевые передачи.