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27 июля, 12:09

Хоккеист Бреннан Менелл получил российский паспорт

Путин предоставил гражданство РФ хоккеисту московского "Динамо" Менеллу

<p>Бреннан Менелл. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Бреннан Менелл. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Хоккеист московского "Динамо" и американец по происхождению Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале официальной информации.

"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки", — говорится в тексте указа.

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Напомним, американский защитник московского ХК "Динамо" Бреннан Менелл изъявил желание получить российское гражданство ещё в апреле. Как заявлял спортивный директор клуба Алексей Сопин, спортсмену нравится жить в России.

Николь Вербер
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