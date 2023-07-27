Хоккеист Бреннан Менелл получил российский паспорт

Хоккеист московского "Динамо" и американец по происхождению Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале официальной информации.

"B соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединённых Штатах Америки", — говорится в тексте указа.