КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 15:00

Изгнанная с Украины биатлонистка получила российское гражданство

Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство

<p>Екатерина Бех. Фото © Getty Images / TF-Images</p>

Екатерина Бех. Фото © Getty Images / TF-Images

Украинская биатлонистка Екатерина Бех восстановила российское гражданство после исключения из сборной Незалежной. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

"Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе [Евгения] Куваева и [Павла] Спиридонова в сборной Московской области", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края, до 2018 года она входила в состав сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года биатлонистку уволили из украинской сборной по политическим мотивам, она была вынуждена покинуть страну. В ноябре прошлого года Бех получила вид на жительство в РФ.

Теннисистка из РФ рассказала, как её сняли с рейса, оставили без еды и заставили спать на скамейках

Теннисистка из РФ рассказала, как её сняли с рейса, оставили без еды и заставили спать на скамейках

Ранее Лайф писал, что американский защитник московского ХК "Динамо" Бреннан Менелл хочет получить российский паспорт.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Россия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров