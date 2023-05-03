Изгнанная с Украины биатлонистка получила российское гражданство
Исключённая из сборной Украины биатлонистка Бех получила российское гражданство
Екатерина Бех. Фото © Getty Images / TF-Images
Украинская биатлонистка Екатерина Бех восстановила российское гражданство после исключения из сборной Незалежной. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
"Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе [Евгения] Куваева и [Павла] Спиридонова в сборной Московской области", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края, до 2018 года она входила в состав сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года биатлонистку уволили из украинской сборной по политическим мотивам, она была вынуждена покинуть страну. В ноябре прошлого года Бех получила вид на жительство в РФ.
Ранее Лайф писал, что американский защитник московского ХК "Динамо" Бреннан Менелл хочет получить российский паспорт.