Изгнанная с Украины биатлонистка получила российское гражданство

"Екатерина действительно сегодня была восстановлена в гражданстве РФ. Она будет тренироваться в группе [Евгения] Куваева и [Павла] Спиридонова в сборной Московской области", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Екатерина Бех является уроженкой Хабаровского края, до 2018 года она входила в состав сборной России. Потом девушка сменила спортивное гражданство и начала представлять Украину на международных соревнованиях. В апреле 2022 года биатлонистку уволили из украинской сборной по политическим мотивам, она была вынуждена покинуть страну. В ноябре прошлого года Бех получила вид на жительство в РФ.