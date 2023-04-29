Американский хоккеист попросил российский паспорт
Американский хоккеист "Динамо" Бреннан Менелл хочет стать россиянином
Бреннан Менелл. Фото © Хоккейный клуб "Динамо"
Американский защитник московского ХК "Динамо" Бреннан Менелл хочет получить российский паспорт. Об этом сообщил РИА "Новости" спортивный директор клуба Алексей Сопин.
"Бреннан Менелл выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в Министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства", — уточнил он.
Сопин рассказал, что американец изначально был настроен на долгосрочное сотрудничество, ему нравится жить в России. Поэтому, когда спортсмена спросили, нет ли у него желания получить гражданство РФ, он тут же согласился. По мнению директора клуба, это серьёзный шаг с его стороны, а для российского спорта — хороший имиджевый момент.
Напомним, московское "Динамо" подписало контракт с американским защитником Бреннаном Менеллом в сентябре 2022 года. А недавно хоккеисту продлили контракт до конца сезона 2025/26.