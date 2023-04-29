Американский хоккеист попросил российский паспорт

"Бреннан Менелл выразил желание принять российское гражданство и играть за сборную России. Со своей стороны подготовили все необходимые документы, запустили соответствующие процедуры. Отправили в Министерство спорта ходатайство о предоставлении президентом страны гражданства", — уточнил он.

Сопин рассказал, что американец изначально был настроен на долгосрочное сотрудничество, ему нравится жить в России. Поэтому, когда спортсмена спросили, нет ли у него желания получить гражданство РФ, он тут же согласился. По мнению директора клуба, это серьёзный шаг с его стороны, а для российского спорта — хороший имиджевый момент.