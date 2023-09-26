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26 сентября, 19:26

Письмо в бутылке от мальчика из Австрии приплыло к смотрителю маяка в России

<p>Бутылка с письмом от мальчика из Австрии добралась до России. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tuterslighthouse?z=photo-210346017_457239452/wall-210346017_803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Маяк острова Большой Тютерс</a></p>

Бутылка с письмом от мальчика из Австрии добралась до России. Обложка © VK / Маяк острова Большой Тютерс

Начальник маяка на российском острове Большой Тютерс Дмитрий Архипов рассказал о необычной находке. Речь идёт о бутылке с письмом, автором которого является юный житель Австрии по имени Себастьян. Послание мальчик выбросил в море, проплывая на пароме из Таллина в Хельсинки.

Бутылка с письмом от мальчика из Австрии добралась до России. Видео © VK / Маяк острова Большой Тютерс

В интервью "Mash на Мойке" смотритель маяка рассказал, что в письме автор просит подобравшего бутылку незнакомца ответить ему и поделиться, где послание было найдено. Для этого он оставил свой адрес. Дабы выйти на связь с Себастьяном, Архипов обратился к властям австрийского города, в котором проживает мальчик.

"Написал в администрацию, чтобы ему передали мою просьбу и адрес, по которому со мной можно связаться. Через некоторое время его мама Барбара мне написала, мы обменялись фотографиями, я отправил ей фотографии с места, где была найдена бутылка, как она вскрывалась, как мы читали письмо. В последующем я планирую попасть в отпуск на большой берег и написать бумажное письмо, в него вложить открытку со штампом нашего острова", — поделился начальник маяка.

Также выяснилось, что вместе с Себастьяном бутылку с посланием в море выбросила и его сестра Каролина. Письмо девочки дошло до берега на два месяца раньше. Его нашла жительница Ломоносова, которая также начала переписку с юной австрийкой.

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Илья Пушкарев
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