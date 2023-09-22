Канада ввела санкции против российских детей

Правительство Канады сообщило о введении новых санкций в отношении России. На этот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. В частности, в перечень вошли российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармия.

По данным МИД Канады, ограничения также введены в отношении министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, главы Россотрудничества Евгения Примакова, ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Список пополнили политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.

На этот раз санкции введены и в отношении российских детей и подростков. В новом списке ограничений Канады фигурируют Юнармия, российское движение детей и молодёжи "Движение первых", "Молодая гвардия "Единой России" и благотворительный фонд "Страна для детей". Кроме того, под ограничения подпали МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, клуб "Валдай", Национальный комитет по исследованию БРИКС, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".