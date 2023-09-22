Канада ввела санкции против российских детей
Канада ввела санкции против Юнармии, "Движения первых" и МГИМО
Правительство Канады сообщило о введении новых санкций в отношении России. На этот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. В частности, в перечень вошли российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармия.
По данным МИД Канады, ограничения также введены в отношении министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, главы Россотрудничества Евгения Примакова, ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Список пополнили политологи Фёдор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.
На этот раз санкции введены и в отношении российских детей и подростков. В новом списке ограничений Канады фигурируют Юнармия, российское движение детей и молодёжи "Движение первых", "Молодая гвардия "Единой России" и благотворительный фонд "Страна для детей". Кроме того, под ограничения подпали МГИМО, ВШЭ, Русское географическое общество, клуб "Валдай", Национальный комитет по исследованию БРИКС, издания "Взгляд" и "Комсомольская правда".
В перечне также указан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и начальник главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия Никита Нагорный, исполнительный директор клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева и председатель "Молодой гвардии "Единой России" Антон Демидов.
Это не первый раз, когда российские дети подпадают под действие санкций. Ранее, 17 июля, ограничения против детского центра "Артек" ввела Великобритания, а 24 августа аналогичное решение приняли и в США. Комментируя введение данных санкций, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лондону должно быть стыдно.
t.me / "Движение первых"