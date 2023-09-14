США ввели санкции против АвтоВАЗа, "Москвича" и "Соллерса"

Министерство финансов США объявило санкции в отношении ряда компаний и физических лиц из России, в том числе в список попали АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс". Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Теперь в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) оказались не только организации из России, но и из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. Ограничения коснулись 20 граждан РФ, двух эстонцев, жителя Турции и одного лица с паспортами России и Грузии.

Помимо российских автопроизводителей в санкционном перечне: "Русская медная компания" (вместе с основателем Игорем Алтушкиным), Объединённая металлургическая компания, Банк "Ак Барс", Росавтодор, "Трансмашхолдинг", "Автодор", Globaltrans, а также компании, работающие в Арктике, и фирмы, торгующие алмазами.