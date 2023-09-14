Регион

Уведомления отключены

14 сентября, 15:20

США ввели санкции против АвтоВАЗа, "Москвича" и "Соллерса"

Министерство финансов США объявило санкции в отношении ряда компаний и физических лиц из России, в том числе в список попали АвтоВАЗ, "Москвич" и "Соллерс". Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Теперь в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) оказались не только организации из России, но и из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР. Ограничения коснулись 20 граждан РФ, двух эстонцев, жителя Турции и одного лица с паспортами России и Грузии.

Помимо российских автопроизводителей в санкционном перечне: "Русская медная компания" (вместе с основателем Игорем Алтушкиным), Объединённая металлургическая компания, Банк "Ак Барс", Росавтодор, "Трансмашхолдинг", "Автодор", Globaltrans, а также компании, работающие в Арктике, и фирмы, торгующие алмазами.

ЕС лишил 140 россиян званий "олигархов"

ЕС лишил 140 россиян званий "олигархов"

Ранее Министерство финансов США объявило о включении ещё нескольких граждан РФ в санкционный список, который связан с кибербезопасностью. Речь тогда шла об 11 россиянах. Причины, по которым они попали в перечень, не назывались.

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров