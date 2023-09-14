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14 сентября, 12:34

ЕС лишил 140 россиян званий "олигархов"

ЕС прекратил называть олигархами бизнесменов из России при введении санкций

Евросоюз больше не называет российских миллиардеров олигархами при введении против них санкций. Теперь предприниматели фигурируют в "Официальном журнале ЕС" под обозначением "ведущий бизнесмен".

Совет Евросоюза изменил сведения о 140 физических лицах и о 41 компании из России, в отношении которых введены ограничения. Сами российские бизнесмены не раз жаловались в европейские суды, требуя разморозить их активы и средства на банковских счетах, а также пытаясь доказать, что они вовсе не "олигархи" и попали под санкции случайно.

В Европарламенте признали вред антироссийских санкций

В Европарламенте признали вред антироссийских санкций

Ранее сообщалось, что Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями российских бизнесменов, которые "за тридцать сребреников" готовы выступить против России ради снятия с них западных санкций.

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Татьяна Миссуми
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