ЕС лишил 140 россиян званий "олигархов"
ЕС прекратил называть олигархами бизнесменов из России при введении санкций
Евросоюз больше не называет российских миллиардеров олигархами при введении против них санкций. Теперь предприниматели фигурируют в "Официальном журнале ЕС" под обозначением "ведущий бизнесмен".
Совет Евросоюза изменил сведения о 140 физических лицах и о 41 компании из России, в отношении которых введены ограничения. Сами российские бизнесмены не раз жаловались в европейские суды, требуя разморозить их активы и средства на банковских счетах, а также пытаясь доказать, что они вовсе не "олигархи" и попали под санкции случайно.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями российских бизнесменов, которые "за тридцать сребреников" готовы выступить против России ради снятия с них западных санкций.
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