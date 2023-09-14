ЕС лишил 140 россиян званий "олигархов"

Евросоюз больше не называет российских миллиардеров олигархами при введении против них санкций. Теперь предприниматели фигурируют в "Официальном журнале ЕС" под обозначением "ведущий бизнесмен".

Совет Евросоюза изменил сведения о 140 физических лицах и о 41 компании из России, в отношении которых введены ограничения. Сами российские бизнесмены не раз жаловались в европейские суды, требуя разморозить их активы и средства на банковских счетах, а также пытаясь доказать, что они вовсе не "олигархи" и попали под санкции случайно.