В Кремле объяснили причины снятия санкций с ряда российских бизнесменов
Песков назвал предателями бизнесменов, которые выступили против РФ из-за санкций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает предателями российских бизнесменов, которые "за тридцать сребреников" готовы выступить против России ради снятия с них западных санкций.
"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 30 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", — пояснил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
LIFE / Павел Баранов