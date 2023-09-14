Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает предателями российских бизнесменов, которые "за тридцать сребреников" готовы выступить против России ради снятия с них западных санкций.

"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 30 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", — пояснил представитель Кремля.