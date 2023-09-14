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Регион
Опубликовано 14 сентября 2023, 11:39
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В Кремле объяснили причины снятия санкций с ряда российских бизнесменов

Песков назвал предателями бизнесменов, которые выступили против РФ из-за санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает предателями российских бизнесменов, которые "за тридцать сребреников" готовы выступить против России ради снятия с них западных санкций.

"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 30 сребреников вывести себя из-под санкций. Это предатели", пояснил представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, это следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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