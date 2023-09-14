Евросоюз снял санкции с трёх российских бизнесменов

Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Также, судя по нему, ограничения более не касаются погибшего в зоне СВО российского полковника Георгия Шуваева.