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14 сентября, 06:50

Евросоюз снял санкции с трёх российских бизнесменов

ЕС снял санкции с предпринимателей Шульгина, Берёзкина и Ахмедова

Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Также, судя по нему, ограничения более не касаются погибшего в зоне СВО российского полковника Георгия Шуваева.

Европейский суд впервые снял санкции с российского бизнесмена

Европейский суд впервые снял санкции с российского бизнесмена

Напомним, о снятии санкций Евросоюза с четырёх россиян стало известно вчера. Решение было принято Советом ЕС в контексте пересмотра ограничений.

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Unsplash

Матвей Константинов
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