Евросоюз снял санкции с трёх российских бизнесменов
ЕС снял санкции с предпринимателей Шульгина, Берёзкина и Ахмедова
Совет ЕС снял персональные санкции с предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Берёзкина, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
Также, судя по нему, ограничения более не касаются погибшего в зоне СВО российского полковника Георгия Шуваева.
Напомним, о снятии санкций Евросоюза с четырёх россиян стало известно вчера. Решение было принято Советом ЕС в контексте пересмотра ограничений.
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