Европейский суд впервые снял санкции с российского бизнесмена

Бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин стал первым россиянином, которого исключили из санкционных списков по решению Европейского суда общей юрисдикции. По данным "Коммерсанта", решение вступит в силу после истечения срока на апелляцию.

В качестве доводов для исключения бизнесмена из списка антироссийских санкций его защита ссылалась на "лишение возможности обеспечить эффективную юридическую защиту, ошибочные мотивы включения в санкционный список, нарушение принципа соразмерности и нарушение основных прав".

46-летний Шульгин родом из Ставропольского края. Занимал различные финансовые должности в компании Coca-Cola Hellenic, работал в ряде крупных российских компаний, а с 2017 по 2022 год являлся гендиректором Ozon. 11 апреля 2022-го Шульгин покинул свой пост и вышел из совета директоров компании на фоне персональных санкций, которые были введены в отношении топ-менеджера Евросоюзом и Австралией.