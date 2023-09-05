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5 сентября, 03:51

Компания PariMatch через суд требует от Зеленского отменить санкции

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на Зеленского из-за введённых санкций

Букмекерская компания PariMatch подала судебный иск к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием отменить введённые в её отношении санкции. Как пишет "РБК-Украина", рассмотрение дела назначено на 5 сентября.

"Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения в отношении ряда букмекерских организаций были введены Киевом в марте этого года. В качестве причины были указаны связи с Россией и Белоруссией. Тогда в санкционном списке оказалась и PariMatch.

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Лайф ранее рассказывал, что в июле украинский лидер Владимир Зеленский на десять лет ввёл санкции против 191 физлица и 291 компании преимущественно из России. Ограничения, в частности, затрагивают звёзд российского шоу-бизнеса, а также руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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