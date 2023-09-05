Компания PariMatch через суд требует от Зеленского отменить санкции

Букмекерская компания PariMatch подала судебный иск к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием отменить введённые в её отношении санкции. Как пишет "РБК-Украина", рассмотрение дела назначено на 5 сентября.

"Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский", — сказано в сообщении.

Уточняется, что ограничения в отношении ряда букмекерских организаций были введены Киевом в марте этого года. В качестве причины были указаны связи с Россией и Белоруссией. Тогда в санкционном списке оказалась и PariMatch.