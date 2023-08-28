Кандидат в президенты США пообещал отменить санкции против России

Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания на должность главы государства он отменит антироссийские санкции, а также признает за Россией её новые регионы.

"Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок", — написал Рамасвами в статье для журнала American Conservative.

Как отметил политик, чем дольше длится конфликт на Украине, тем яснее становится единственный победитель в нём — Китай. Рамасвами считает, что "глупая" политика Вашингтона в отношении Пекина стала следствием того, что китайцы и русские сейчас работают вместе в направлении, которое представляет угрозу для Штатов.