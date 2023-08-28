Кандидат в президенты США пообещал отменить санкции против России
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал признать новые регионы за Россией
Вивек Рамасвами. Обложка © ТАСС / Zuma
Претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания на должность главы государства он отменит антироссийские санкции, а также признает за Россией её новые регионы.
"Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем. Я положу конец санкциям и верну Россию обратно на мировой рынок", — написал Рамасвами в статье для журнала American Conservative.
Как отметил политик, чем дольше длится конфликт на Украине, тем яснее становится единственный победитель в нём — Китай. Рамасвами считает, что "глупая" политика Вашингтона в отношении Пекина стала следствием того, что китайцы и русские сейчас работают вместе в направлении, которое представляет угрозу для Штатов.
Ранее Рамасвами заявил, что Россия и Китай сотрут Штаты с лица земли в случае конфликта. По его словам, Вашингтон не имеет возможности защититься от их ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне".