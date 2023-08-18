Кандидат в президенты США заявил, что РФ и КНР сотрут Штаты с лица земли в случае конфликта

США могут исчезнуть с карты мира, если вступят в конфликт с Россией и Китаем. Об этом заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов Вивек Рамасвами.

"Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть", — сказал политик в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на его твиттер-канале.

Вашингтон не имеет возможности защититься от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне", отметил Рамасвами.