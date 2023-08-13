США шокировал ответ России и Китая на провокацию НАТО на Балтике

Совместные учения российского и китайского военных флотов у побережья Аляски стали сюрпризом для Вашингтона. Об этом заявил в своём видеоблоге на Youtube бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт обратил внимание на то, что Москва долгое время смотрела за манёврами НАТО в Балтийском море, которые переносились всё ближе к российской границе год от года. Неоднократно представителя Кремля предупреждали Запад о недопустимости подобных провокаций и предлагали найти другое место для учений, но Вашингтон не обращал на это внимания. Теперь аналогичная ситуация возникла у китайского побережья, став неожиданностью для американского правительства.

"Мысль о том, что мы когда-нибудь остановимся, абсурдна, поэтому русские и китайцы <…> начали учения в северной части Тихого океана, довольно далеко от территориальных вод США, но в том месте, где они никогда не проводили их ранее. Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление", — сказал полковник.