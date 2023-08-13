Стратегия Соединённых Штатов по ослаблению России путём конфликта на Украине провалилась. Об этом написал обозреватель портала "Гуанча" Дау Ланьцзян.

По словам журналиста, всё оказалось завалено трупами солдат ВСУ из-за того, что Киев в условиях значительных потерь тяжёлой техники непрерывно посылал пехоту на штурм российских войск. Также Ланьцзян подсчитал, что с начала контрнаступления киевские власти потеряли более 20% вооружения и техники.

"Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась. Сейчас Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги", — заявил Дау Ланьцзян.