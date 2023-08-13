"Не находят себе места": В Китае заявили о провале антироссийской стратегии США на Украине
"Гуаньча": Планы США по истощению РФ в конфликте с Украиной провалились
Стратегия Соединённых Штатов по ослаблению России путём конфликта на Украине провалилась. Об этом написал обозреватель портала "Гуанча" Дау Ланьцзян.
По словам журналиста, всё оказалось завалено трупами солдат ВСУ из-за того, что Киев в условиях значительных потерь тяжёлой техники непрерывно посылал пехоту на штурм российских войск. Также Ланьцзян подсчитал, что с начала контрнаступления киевские власти потеряли более 20% вооружения и техники.
"Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью провалилась. Сейчас Зеленский и его администрация уже не могут повернуть назад, а потому они не находят себе места из-за тревоги", — заявил Дау Ланьцзян.
Ранее Лайф писал, что решение украинских властей начать контрнаступление без необходимого вооружения обернулось для Киева катастрофическими потерями. Об этом в эфире ютуб-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, назвав действия Зеленского преступлением.
ТАСС / Александр Река