Регион

Уведомления отключены

21 августа, 20:46

Кандидат в президенты США заявил о необходимости "открыть Россию"

Рамасвами: Следующий президент США должен "открыть Россию", чтобы победить КНР

Следующему президенту США необходимо "открыть Россию для победы над Китаем" и способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети Х (Twitter).

По его словам, именно так поступил 37-й президент США Ричард Никсон — "открыл КНР" во время холодной войны.

Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО

Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО

Ранее Вивек Рамасвами заявил, что РФ и КНР сотрут Штаты с лица земли в случае конфликта. По его словам, Вашингтон не имеет возможности защититься от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне".

Обложка ©

X / Zachery Henry

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Китай
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров