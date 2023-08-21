Кандидат в президенты США заявил о необходимости "открыть Россию"
Рамасвами: Следующий президент США должен "открыть Россию", чтобы победить КНР
Следующему президенту США необходимо "открыть Россию для победы над Китаем" и способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети Х (Twitter).
По его словам, именно так поступил 37-й президент США Ричард Никсон — "открыл КНР" во время холодной войны.
Ранее Вивек Рамасвами заявил, что РФ и КНР сотрут Штаты с лица земли в случае конфликта. По его словам, Вашингтон не имеет возможности защититься от ядерного оружия, а национальная оборона "уже давно не об обороне".
X / Zachery Henry