Кандидат в президенты США заявил о необходимости "открыть Россию"

Следующему президенту США необходимо "открыть Россию для победы над Китаем" и способствовать установлению мира на Украине. Об этом заявил кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами в соцсети Х (Twitter).

По его словам, именно так поступил 37-й президент США Ричард Никсон — "открыл КНР" во время холодной войны.