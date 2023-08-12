Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал, что Украина не станет частью НАТО
Кандидат на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами пообещал, что если он победит, то сделает всё, чтобы Украина не вошла в НАТО при выполнении Москвой ряда условий. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", — написал Рамасвами.
Напомним, в середине июля Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заключить с Москвой соглашение об отказе от приёма Киева в НАТО. При этом тогда он тоже заявлял, что Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем.
Twitter / @VivekGRamaswamy