Кандидат в президенты США дал слово, что не позволит Украине войти в НАТО

Кандидат на республиканскую номинацию на выборах президента США Вивек Рамасвами пообещал, что если он победит, то сделает всё, чтобы Украина не вошла в НАТО при выполнении Москвой ряда условий. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы поддержим заморозку нынешних контрольных линий, вновь откроем экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, перемещение ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии", — написал Рамасвами.