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15 июля, 00:56

Кандидат в президенты США призвал отказаться от приёма Украины в НАТО

Кандидат в президенты Рамасвами призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО

Вашингтон должен заключить с Москвой соглашение об отказе от приёма Киева в НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

"Мы должны заключить сделку с Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдёт в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", сказал Рамасвами на форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media.

Кандидат в президенты США пообещал остановить конфликт на Украине за три дня

Кандидат в президенты США пообещал остановить конфликт на Украине за три дня

Как отметил политик, при такой договорённости Штаты также должны увеличить торговые коммуникации с Россией.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заставить Украину пойти на серьёзные уступки России для завершения конфликта. По его словам, Вашингтону нужно сконцентрироваться на противостоянии с Китаем.

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Юлия Коновалова
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