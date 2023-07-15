Кандидат в президенты США призвал отказаться от приёма Украины в НАТО
Кандидат в президенты Рамасвами призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО
Вашингтон должен заключить с Москвой соглашение об отказе от приёма Киева в НАТО. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
"Мы должны заключить сделку с Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдёт в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", — сказал Рамасвами на форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media.
Как отметил политик, при такой договорённости Штаты также должны увеличить торговые коммуникации с Россией.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заставить Украину пойти на серьёзные уступки России для завершения конфликта. По его словам, Вашингтону нужно сконцентрироваться на противостоянии с Китаем.