Кандидат в президенты США призвал заставить Украину пойти на уступки России
Кандидат в президенты США Рамасвами призвал пойти на большие уступки России
Вашингтон должен заставить Киев пойти на серьёзные уступки Москвы для завершения конфликта. Это необходимо, чтобы всё внимание было сосредоточено на Китае, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
"Я думаю, что нам нужно на мирных условиях положить конец военным действиям на Украине, которой придётся пойти на серьёзные уступки России", — сказал кандидат в президенты в эфире ABC News.
Рамасвами считает, что основной угрозой для США является Китай, для противостояния которому Вашингтону необходимо в ближайшее время закончить украинский конфликт. Политик призвал США не допускать Украину в НАТО, если это развяжет руки Вашингтону в Европе для противодействия Пекину в Азии. Не в интересах США находиться в одновременном конфликте с двумя ядерными сверхдержавами, подытожил кандидат в президенты.
Ранее Лайф писал, что специальный китайский представитель по делам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Европу заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь на Украине. Он также призвал сохранить новые регионы в составе России.