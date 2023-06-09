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Опубликовано 9 июня 2023, 13:51

Кандидат в президенты США пообещал остановить конфликт на Украине за три дня

Кандидат в президенты США Рамасвами готов договориться с Путиным за 72 часа

Предприниматель Вивек Рамасвами готов за 72 часа разрешить украинский конфликт, если его выберут президентом США. Свой план он раскрыл в беседе с Politico.

Бизнесмен считает, что в первую очередь нужно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и за трое суток достичь всех договорённостей по Украине. На период переговоров Вашингтон должен перестать оказывать Киеву экономическую и финансовую помощь, чтобы Москва могла доверять Белому дому, продолжил Рамасвами.

Когда стороны придут к соглашению, останется лишь соблюдать условия сделки. Если киевские власти их нарушат и продолжат боевые действия, США не будут снабжать страну деньгами и оружием, предупредил предприниматель. Если же Россия откажется следовать договорённостям, тогда Украину сразу примут в НАТО и продолжат вводить антироссийские санкции.

Журналист издания поинтересовался, как удастся убедить европейцев. Рамасвами ответил, что внутри альянса существуют строгие обязательства, поэтому их несоблюдение обернётся для партнёров отсутствием поддержки со стороны Штатов.

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Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заставить Киев пойти на серьёзные уступки Москвы для завершения конфликта. По его мнению, Вашингтону нужно сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

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Getty Images / Scott Olson

Татьяна Миссуми
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