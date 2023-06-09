Кандидат в президенты США пообещал остановить конфликт на Украине за три дня
Кандидат в президенты США Рамасвами готов договориться с Путиным за 72 часа
Предприниматель Вивек Рамасвами готов за 72 часа разрешить украинский конфликт, если его выберут президентом США. Свой план он раскрыл в беседе с Politico.
Бизнесмен считает, что в первую очередь нужно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и за трое суток достичь всех договорённостей по Украине. На период переговоров Вашингтон должен перестать оказывать Киеву экономическую и финансовую помощь, чтобы Москва могла доверять Белому дому, продолжил Рамасвами.
Когда стороны придут к соглашению, останется лишь соблюдать условия сделки. Если киевские власти их нарушат и продолжат боевые действия, США не будут снабжать страну деньгами и оружием, предупредил предприниматель. Если же Россия откажется следовать договорённостям, тогда Украину сразу примут в НАТО и продолжат вводить антироссийские санкции.
Журналист издания поинтересовался, как удастся убедить европейцев. Рамасвами ответил, что внутри альянса существуют строгие обязательства, поэтому их несоблюдение обернётся для партнёров отсутствием поддержки со стороны Штатов.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен заставить Киев пойти на серьёзные уступки Москвы для завершения конфликта. По его мнению, Вашингтону нужно сосредоточиться на противостоянии с Китаем.
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