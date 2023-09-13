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13 сентября, 13:11

ЕС снял санкции с четверых россиян

Евросоюз снимает санкции с четверых россиян, сообщили в пресс-службе Совета Европы. Они были введены из-за "угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Решение было принято в контексте пересмотра антироссийских ограничений.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырёх лиц", говорится в опубликованном сообщении.

При этом имена граждан не приводятся. Известны они станут позже, с публикацией соответствующих документов.

Кремль напомнил Евросоюзу о здравом смысле после запрета на шампуни

Кремль напомнил Евросоюзу о здравом смысле после запрета на шампуни

Ранее Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных личных вещей. Возможность конфискации этих предметов уже подтвердили на таможне Германии, однако позднее ЕК смягчила ограничения. Тем временем Эстония перестала впускать в страны автомобили с российскими номерами.

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Матвей Константинов
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