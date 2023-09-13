ЕС снял санкции с четверых россиян

Евросоюз снимает санкции с четверых россиян, сообщили в пресс-службе Совета Европы. Они были введены из-за "угрозы и подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Решение было принято в контексте пересмотра антироссийских ограничений.

"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырёх лиц", — говорится в опубликованном сообщении.