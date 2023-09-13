Эстония запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами
Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, пишет ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса. Ограничения начали действовать сегодня, 13 сентября, в 10 часов утра по Москве.
"Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", — сказал он.
Напомним, ранее Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных личных вещей. Возможность конфискации "санкционки" уже подтвердили в таможне Германии. Однако сегодня стало известно, что Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в страны ЕС.
ТАСС / Пётр Ковалёв