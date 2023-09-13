Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 07:35

Эстония запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами

Эстония запретила въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, пишет ERR со ссылкой на министра внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса. Ограничения начали действовать сегодня, 13 сентября, в 10 часов утра по Москве.

"Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", — сказал он.

Медведев: Новым запретом ЕС показал, что россияне для них — люди второго сорта

Медведев: Новым запретом ЕС показал, что россияне для них — люди второго сорта

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных личных вещей. Возможность конфискации "санкционки" уже подтвердили в таможне Германии. Однако сегодня стало известно, что Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в страны ЕС.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
  • Новости
  • Эстония
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров