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12 сентября, 14:37

В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих граждан РФ

Германия намерена следовать требованиям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении ответ немецкой таможни на запрос россиянина. Так, запрет на импорт распространяется на все без исключения товары, перечисленные в антироссийском санкционном законодательстве, включая смартфоны, ноутбуки и прочее.

"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", говорится в документе.

Публицист назвала новый запрет ЕС очередным этапом унижения россиян

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Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезд в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и иными личными вещами. Как отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, данное решение показывает, что наши сограждане для ЕС — люди второго сорта. Он предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС.

Обложка ©

Getty Images / Lennart Preiss

Матвей Константинов
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