В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих граждан РФ
Германия намерена следовать требованиям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении ответ немецкой таможни на запрос россиянина. Так, запрет на импорт распространяется на все без исключения товары, перечисленные в антироссийском санкционном законодательстве, включая смартфоны, ноутбуки и прочее.
"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в документе.
Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезд в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и иными личными вещами. Как отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, данное решение показывает, что наши сограждане для ЕС — люди второго сорта. Он предложил приостановить дипломатические отношения с ЕС.
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