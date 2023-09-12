В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих граждан РФ

Германия намерена следовать требованиям Евросоюза о запрете для россиян провозить некоторые товары, пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении ответ немецкой таможни на запрос россиянина. Так, запрет на импорт распространяется на все без исключения товары, перечисленные в антироссийском санкционном законодательстве, включая смартфоны, ноутбуки и прочее.

"Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, могут быть конфискованы", — говорится в документе.