Публицист назвала новый запрет ЕС очередным этапом унижения россиян

Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении личных вещей россиян являются очередным этапом унижения наших граждан. Таким мнением поделилась публицист Анастасия Миронова. По её словам, у тех соотечественников, которые собираются и дальше "стоять на коленях" перед европейцами, либо попросту отсутствует чувство собственного достоинства, либо же у них есть иное гражданство. Цель европейских запретов — чтобы россияне молили о пощаде, полагает публицист.

"Отныне любой россиянин, отправляясь в ЕС, должен быть готов раздеться и разуться на границе, оставить европейцам вещи, телефон, компьютер. Так ли много в нашей стране найдётся желающих ехать в Европу? Если и объявятся такие, то мы отныне будем точно знать: у тех, кто всё же отправится в ЕС, либо нет чувства собственного достоинства, либо есть иностранный паспорт", — приводит телеканал "360" слова Мироновой.

Публицист напомнила и о других этапах унижения россиян в ЕС. В частности, весной прошлого года резко подорожали авиабилеты. Людям приходилось чуть ли ни в 10 раз переплачивать и лететь с двумя-тремя пересадками, а некоторые страны так вообще перестали выдавать визы нашим гражданам. Чуть позже начались трюки с запретом банковских карт и блокировкой счетов. Кроме того, в некоторых странах ЕС требовали от россиян подписать чуть ли не декларацию о поддержке Украины. Однако даже эти издевательства, по всей видимости, европейским политикам показались недостаточными, поэтому на сей раз они решили отбирать ещё и личные вещи наших сограждан. В заключение своей колонки Миронова подчёркивает, что теперь при поездке в ЕС "нужно расписаться в полном отсутствии у тебя личного достоинства", и задаётся вопросом: "Кому ж тогда нужна такая Европа?"