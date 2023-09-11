Медведев: Новым запретом ЕС показал, что россияне для них — люди второго сорта

Запрет на ввоз в ЕС косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей — это плевок в лицо всем россиянам, которых в Европе считают людьми второго сорта. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые санкции Брюсселя.

"Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: "Вы для нас люди второго сорта". Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. И это решение — явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России", — написал он в телеграм-канале.

Медведев предложил ответ на этот недружественный шаг: уж точно не вводить такие же ограничения для граждан Евросоюза, а приостановить дипломатические отношения с ЕС.

"Мы не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС. Да и те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию", — добавил политик.