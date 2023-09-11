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11 сентября, 08:06

Клишас придумал, как повлиять на "взбесившихся евробюрократов"

Сенатор Клишас: РФ должна зеркально ответить ЕС на запрет ввозить авто и гаджеты

Россия должна зеркально ответить на запрет ввоза в ЕС косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей. Таким мнением в своём телеграм-канале в понедельник, 11 сентября, поделился глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действия стран – членов Евросоюза по отношению к россиянам он назвал дискриминацией на основании паспорта. Кроме того, подобные ограничения, по словам сенатора, направлены против всех россиян, независимо от их политических взглядов и убеждений.

"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — отметил Клишас.

"Поставят нас на колени": В Госдуме высмеяли решение ЕС запретить россиянам ввозить шампуни

"Поставят нас на колени": В Госдуме высмеяли решение ЕС запретить россиянам ввозить шампуни

Напомним, ЕК выпустила очередные разъяснения насчёт того, какие товары можно ввозить в ЕС из России. Так, в частности, россиянам запрещено въезжать на территорию еврозоны на легковых авто и других транспортных средствах, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек. Кроме того, запрет действует на косметику, смартфоны, драгоценности и другие вещи.

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Пресс-служба Совета Федерации

Марина Калегина
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