Клишас придумал, как повлиять на "взбесившихся евробюрократов"
Сенатор Клишас: РФ должна зеркально ответить ЕС на запрет ввозить авто и гаджеты
Россия должна зеркально ответить на запрет ввоза в ЕС косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей. Таким мнением в своём телеграм-канале в понедельник, 11 сентября, поделился глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Действия стран – членов Евросоюза по отношению к россиянам он назвал дискриминацией на основании паспорта. Кроме того, подобные ограничения, по словам сенатора, направлены против всех россиян, независимо от их политических взглядов и убеждений.
"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — отметил Клишас.
Напомним, ЕК выпустила очередные разъяснения насчёт того, какие товары можно ввозить в ЕС из России. Так, в частности, россиянам запрещено въезжать на территорию еврозоны на легковых авто и других транспортных средствах, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек. Кроме того, запрет действует на косметику, смартфоны, драгоценности и другие вещи.