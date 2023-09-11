Клишас придумал, как повлиять на "взбесившихся евробюрократов"

Россия должна зеркально ответить на запрет ввоза в ЕС косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей. Таким мнением в своём телеграм-канале в понедельник, 11 сентября, поделился глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действия стран – членов Евросоюза по отношению к россиянам он назвал дискриминацией на основании паспорта. Кроме того, подобные ограничения, по словам сенатора, направлены против всех россиян, независимо от их политических взглядов и убеждений.

"Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил", — отметил Клишас.