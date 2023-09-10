Решение Еврокомиссии (ЕК) запретить россиянам ввозить в Евросоюз (ЕС) личные авто и даже шампуни выглядит мелочным. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. По его словам, европейцы используют в войне против России всевозможные методы, которые "достойны их мировосприятия".

"Они вот такие мелочные. Они, грубо говоря, вот так смотрят на мир и исходят из того, что именно таким образом поставят нас на колени. Это их логика, и с этой логикой мы сталкиваемся тысячу лет, не только сейчас. И наши предки с этим сталкивались", — сказал Фёдоров в беседе с "Газетой.ru".

А депутат Виталий Милонов признался, что его рассмешило решение ЕК. По словам парламентария, особенно это выглядит забавным на фоне того, как европейцы попрошайничают с попыткой продления зерновой сделки. В заключение депутат отметил, что "не сильно парится" насчёт этого, поскольку его всё равно лишили права въезда на территорию ЕС.