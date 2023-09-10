Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию на машинах

Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях, зарегистрированных в РФ. С таким призывом выступило в телеграм-канале Посольство России в Хельсинки в связи с разъяснениями Европейской комиссии по антироссийскому санкционному законодательству.

"С учётом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом в пресс-службе отметили, что актуальная информация об ограничениях на русском языке опубликована на сайте финской таможни.