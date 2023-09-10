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10 сентября, 11:14

Россиян призвали воздержаться от поездок в Финляндию на машинах

Посольство РФ призвало россиян не ездить в Финляндию на авто с госзнаками

Россиянам следует воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях, зарегистрированных в РФ. С таким призывом выступило в телеграм-канале Посольство России в Хельсинки в связи с разъяснениями Европейской комиссии по антироссийскому санкционному законодательству.

"С учётом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", — говорится в сообщении дипмиссии.

При этом в пресс-службе отметили, что актуальная информация об ограничениях на русском языке опубликована на сайте финской таможни.

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Напомним, в связи с запретом ЕК россиянам запрещено въезжать на территорию Евросоюза на легковых авто и других транспортных средствах, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек. Запрет также действует на косметику, смартфоны, драгоценности и другие вещи.

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ТАСС / Петр Ковалёв

Светлана Оперук
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