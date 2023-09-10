Финских железнодорожников сократят после разрыва связей с Россией

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может начать массовые увольнения персонала из-за финансовых проблем, в том числе связанных с прекращением сообщения с Россией. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации передаёт финский журнал Tekniikka&Talous.

Генеральный директор компании Элиса Маркула заявила, что причиной финансовых проблем стали пандемия коронавируса, прекращение железнодорожного сообщения с Россией и спад в тяжёлой промышленности. Последний фактор, как пояснила предприниматель, вместе с инфляцией негативно влияет на рентабельность VR.

"Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон", — говорится в пресс-релизе.