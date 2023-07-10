Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию для россиян
В Финляндии в ночь на 10 июля вступили в силу более строгие правила въезда для российских граждан. Эта информация опубликована на сайте МИД страны.
Ограничения вводятся на неопределённый срок — до дальнейшего уведомления. Они затрагивают бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Так, россиянам, приезжающим в Страну тысячи озёр по делам бизнеса, будет запрещён транзит в другие государства. Также они должны будут обосновать необходимость своего личного присутствия в Финляндии.
Ранее Лайф писал о новых правилах посещения соседней страны. Кроме того, россиянам могут запретить заключать там сделки с недвижимостью. Полковник ВС Финляндии Янне Мякитало назвал недвижимость россиян в стране угрозой национальной безопасности.
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