Вступили в силу новые ограничения на въезд в Финляндию для россиян

В Финляндии в ночь на 10 июля вступили в силу более строгие правила въезда для российских граждан. Эта информация опубликована на сайте МИД страны.

Ограничения вводятся на неопределённый срок — до дальнейшего уведомления. Они затрагивают бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов. Так, россиянам, приезжающим в Страну тысячи озёр по делам бизнеса, будет запрещён транзит в другие государства. Также они должны будут обосновать необходимость своего личного присутствия в Финляндии.