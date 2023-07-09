Финны испугались новой российской "угрозы"

Приобретённая россиянами в Финляндии недвижимость представляет угрозу национальной безопасности, заявил газете Iltalehti полковник ВС страны Янне Мякитало. По его словам, такое имущество якобы зачастую находится вблизи важных объектов — радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ и закрытых аэродромов.

"В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретённых россиянами. Их купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов", — сказал Мякитало.

Он считает необходимым присмотреться к данным объектам и выяснить, "используются ли они для осуществления масштабного воздействия на Финляндию".