Финны испугались новой российской "угрозы"
Iltalehti: Полковник Мякитало назвал недвижимость россиян в Финляндии угрозой
Приобретённая россиянами в Финляндии недвижимость представляет угрозу национальной безопасности, заявил газете Iltalehti полковник ВС страны Янне Мякитало. По его словам, такое имущество якобы зачастую находится вблизи важных объектов — радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ и закрытых аэродромов.
"В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретённых россиянами. Их купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов", — сказал Мякитало.
Он считает необходимым присмотреться к данным объектам и выяснить, "используются ли они для осуществления масштабного воздействия на Финляндию".
Ранее Лайф писал, что Финляндия намерена модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску войск НАТО к границе с Россией. Работы планируется завершить в 2024 году, обновлённой магистралью смогут пользоваться подкрепления альянса.
Shutterstock