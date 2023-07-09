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9 июля, 10:05

Финны испугались новой российской "угрозы"

Iltalehti: Полковник Мякитало назвал недвижимость россиян в Финляндии угрозой

Приобретённая россиянами в Финляндии недвижимость представляет угрозу национальной безопасности, заявил газете Iltalehti полковник ВС страны Янне Мякитало. По его словам, такое имущество якобы зачастую находится вблизи важных объектов — радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ и закрытых аэродромов.

"В начале 2010-х годов было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретённых россиянами. Их купили в районе радиолокационных станций, складов взрывчатых веществ, боеприпасов и закрытых боевых аэродромов", — сказал Мякитало.

Он считает необходимым присмотреться к данным объектам и выяснить, "используются ли они для осуществления масштабного воздействия на Финляндию".

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Ранее Лайф писал, что Финляндия намерена модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску войск НАТО к границе с Россией. Работы планируется завершить в 2024 году, обновлённой магистралью смогут пользоваться подкрепления альянса.

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Матвей Константинов
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