Кровожадный политик-русофоб поборется за кресло президента Финляндии
Призывавший убивать русских солдат финский политик Халла-ахо баллотируется в президенты
Финский политик Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских солдат, объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в республике в январе 2024 года. Соответствующее видеообращение он опубликовал на канале в YouTube.
"Если "Истинные финны" хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов", — сообщил он.
"Истинные финны" — это вторая по популярности политическая сила в республике. В остальной Европе идеологию этой организации называют "популистским национализмом". В 2015 году её члены получили 17% в Сейме, а за год до того — два из 13 мест, предназначенных Финляндии в Европарламенте.
Напомним, накануне Финляндия на неопределённый срок продлила действие ограничений на въезд россиян, а также на выдачу им туристических виз. Они были введены ещё в сентябре 2022 года. Кроме того, с 10 июля страна ужесточает правила въезда для россиян: ограничения коснутся бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ