Кровожадный политик-русофоб поборется за кресло президента Финляндии

Финский политик Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских солдат, объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в республике в январе 2024 года. Соответствующее видеообращение он опубликовал на канале в YouTube.

"Если "Истинные финны" хотят выдвинуть меня своим кандидатом на президентских выборах в следующем году, я готов", — сообщил он.