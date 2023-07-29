Бизнесу на востоке Финляндии сложно выживать из-за отказа от российских туристов

Закрытие границы с Россией и сокращение финансирования Евросоюзом восточных регионов Финляндии привели к угасанию деловой активности в регионе. Об этом рассказали в сюжете местной телерадиокомпании Yle.

Так, например, компания Saimaa Travel 20 лет совершала круизы из Лаппеэнранты в Выборг. Сейчас корабль стоит пустой в порту: у предприятия накопился долг 260 тысяч евро, пришлось объявить о банкротстве.

Бизнес некоторых предпринимателей на юго-востоке страны был почти полностью ориентирован на российских туристов. Сейчас они находятся в крайне затруднительном положении. К примеру, спа-отель в Иматре после отказа властей принимать россиян может попрощаться с 20 сотрудниками. Закрываются многие магазины и кафе.

Правительство страны не пытается решить проблему. Наоборот, было отменено строительство участка железной дороги между Луумяки и Иматрой, на которое ранее выделили 215 миллионов евро. Новый министр транспорта и связи Лулу Ранне заявила о его бессмысленности.